DGS sonuçları ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2018 ÖSYM tarafından 21 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. 2 yıllık önlisans programında okuyan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarını tamamlamak üzere girdikleri DGS yani Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversitelerin DGS puanları ne? Hangi üniversite kaç DGS puanı ile öğrenci kabul ediyor?

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek konumundaki öğrencilerin girdiği ve ÖSYM tarafından yapılan sınavına DGS denmekte. ÖSYM DGS 2018 sınav tarihini 8 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kaydırmıştı. Yani DGS 2018 sınavı 21 Temmuz Cumartesi günü yapıldı.

2018 DGS sınav sonuçları üniversiteler kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS hukuk puanları 2018

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUANI NASIL ELDE EDİLMEKTE

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

DGS KILAVUZUNA GÖRE, DGS PUAN HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

DGS SINAV YORUMLARI NASIL OLMUŞTU?

Dgs de 60 türkçe sorusunun 55 i paragraf olması üzdü. Benim gibi istese yapacak ama çalışmadığı için hak ettiğinden daha az not alacak tiplere ders niteliğinde kolay bi sınavdı. Sayın @OSYMbaskanligi bugün gerçekleşen #dgs sınavı düzey olarak yükseklisans düzeyindeydi bu kadar zor soru sormanız gerekmezdi. Yani lisans sınavına mı giriyoruz doktora mı yapıyoruz anlamak ne mümkün, 50 tl verip YKS sınavına giriyorsun 3 tane şeker veriyorlar, 80 tl verip DGS sınavına giriyorsun şeker vermiyorlar. 11 mat yapabildim zaman niye o kadar çabuk geçti anlamadım dgs herhalde zaman sıkıntısının en fazla yaşandığı sınavdır. DGS sınavından çıkan adaylar, sosyal medya platformları aracılığıyla sınavın kritiğini yaptı. DGS geçen seneye nazaran çok kolaydı. Hiç çalışmadan, liseden kalma matematik bilgimle 40 matematik yaptım, kalan 20'yi salladım. Geçen sene aynı şartlarda 25 tane yapmıştım. 3 senedir giriyom en kolayı buydu buna da hiç çalışmadım hayattaki şansım. Dgs sayesinde ornitorenk denen hayvanın yaşam stili öğrendim, teşekkürler