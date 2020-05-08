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Oruç

Öşür ne demektir?

Sözlükte “onda bir” anlamına gelen uşr (çoğulu uşûr, a‘şâr) kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olan öşür fıkıhta toprak ürünlerinden tahsil edilen zekâtı ifade eder.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:34:00 - 2020-05-08 10:35:28
Öşür ne demektir?

Genel olarak zekât mevzularına temas eden ayetlerde “emvâl” (mallar) kelimesi kullanıldığı gibi Bakara suresinin 267. ayetinde, “Sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin” buyrularak ziraî ürünlerde malî mükellefiyetin varlığına işaret edilmiş ve En‘âm sûresinin 141. ayetinde Müslümanlara hasat günü mahsullerinin haklarını vermeleri emredilmiştir.

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