OSTiMTECH İnnovatİon Factory hizmete giriyor

İlk öğrencilerini karşılamaya hazırlanan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ‘Yenilikçilik Fabrikası Üretim Laboratuvarı’, OSTİM Teknopark’ta hizmete giriyor. Bin 600 metrekarelik alanı olan Teknoloji Üretim Atölyesi’nde KOBİ, girişimci, tasarımcı ve öğrencilerin prototip üretmelerine ve Ar-Ge çalışmalarına imkân sağlanacak. Hedef ise milli ve yerli üretim odaklı ürünler üretme, makine ve teçhizat israfının önüne geçme ve prototip imalat sürelerinin kısaltılması olarak belirlendi.

Örnek bir proje

Başkanlığını Orhan Aydın’ın yaptığı, iş dünyasından önemli isimlerin Mütevelli Heyetinde yer aldığı Ostim Teknik Üniversitesi, ilk akademik yılına iddialı giriyor. Ürün geliştirmede ve üretmede Türkiye’nin ilk örneklerinden olacak Yenilikçilik Fabrikası Üretim Laboratuvarı’ ile ekonomiye katkı sağlayacak OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, ‘’Burası, üniversitenin “Maker Mühendisler” yetiştirme hedefinde temel unsur. Maker kavramı, özellikle teknoloji ile ilgili, üreten, uygulayan, teknolojiyi tüketmek yerine üretebilen kişiye karşılık geliyor. Sadece üniversite öğrencileri değil; elinde prototipi olan herkes 1. sınıf maker laboratuvarlarda üretim yapabilecek’’ dedi. Yülek, laboratuvarla ilgili sorularımızı şu şekilde cevaplandırdı:

Teknoloji Üretim Atölyesi’nde neler yapılacak?

OSTİM Teknopark’ta kurulan Teknoloji Üretim Atölyesi, toplamda bin 600 metrekarelik alan içerisinde KOBİ, girişimci, tasarımcı ve öğrencilerin prototip üretmelerine ve Ar-Ge çalışmalarına imkân sağlayacak alternatifli makine parkuru ile birlikte ofis şeklinde de kullanabilecekleri alanları barındıran bir atölyedir. İmalat desteklerinin yanı sıra atölyemizde gelişen teknolojilere yönelik teknik ve teorik eğitimler ile birlikte mentorluk desteği de verilecektir.

Proje ne şekilde desteklendi?

OSTİM Teknopark Teknoloji Üretim Atölyesi, makine ekipman kurulumu faz 1 aşaması Ankara Kalkınma Ajansı “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme” Mali Destek Programı (MDP)” kapsamında ve faz 2 aşaması ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Rekabetçilik ve Yenilikçi Sektörler Operasyonel Programı (RYSOP)” tarafından yürütülen AB projesi kapsamında desteklenmektedir.

Atölye içerisinde neler yer alacak?

Bin metrekarelik alanı olan Teknoloji Üretim Atölyesi’nde hem masaüstü CNC, dekupaj, şerit ve panel testereler, torna, kaynak makineleri, freze ve dolaplı el aleti setleri ve ahşap işleme setleri, kaynak tezgahları, gibi geleneksel; hem de metal ve plastik 3D baskı makineleri, tel erozyon cihazı, yüzey taşlama makinesi, yüksek-düşük ısılı fırın seti, 5 yönlü freze makinesi, hareketli platformlu robot sistemi, koordinat ölçüm cihazı, tasarım bilgisayarları, lazer delme cihazı gibi teknolojik toplamda 30’un üzerinde makine ve ekipman bulunacaktır.

Kullanıma sunulacak olan makineler ile birlikte, atölyemizde üretilen ürünün ticarileştirme ve piyasaya sürme aşamalarında eğitim, rehberlik, potansiyel yatırımcı toplantıları ve mentorluk destekleri de sunulacaktır. Teknoloji Üretim Atölyesi’nde; üretim ve prototipleme teknikleri, ticarileştirme, müşteri doğrulama, şirket değerlemesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş yönetimi, pazarlama ve dijital pazarlama, ürün fiyatlama ve sunum teknikleri gibi konularda da eğitim desteği sağlanacaktır.