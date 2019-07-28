OSTİM TEKNOPARK’a dört dörtlük laboratuvar!

OSTİM Vakfı tarafından kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya hazırlanırken, iş dünyasına katkı yapacak girişimleriyle de öne çıkmaya başladı.

Başkanlığını Orhan Aydın’ın yaptığı, iş dünyasından önemli isimlerin Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı üniversitenin rektörü olan Prof. Dr. Murat Yülek, “İşe buradan başla” anlayışıyla öğrencilerine öğretim hayatları boyunca yoğun uygulama ve deneyim imkânları sunacaklarını vurguladı. Gerçeğe yakın bir eğitimle hem sosyal, hem teknik alanlarda tasarlayabilen, imal edebilen, hayata geçiren ve girişimci mezunlar vermeyi hedeflediklerini söyleyen Yülek, Yenilikçilik Fabrikası Üretim Laboratuvarının milli ve yerli üretim odaklı ürünler üretme, makine ve teçhizat israfının önüne geçme ve prototip imalat sürelerinin kısaltılmasından rol oynayacağını kaydetti.

Neler yapılacak?

Ürün geliştirmede ve üretmede Türkiye’nin ilk örneklerinden olan laboratuvarda, üniversitenin “Maker Mühendisler” yetiştirmesi hedefleniyor. OSTİM Teknopark’ta kurulan Teknoloji Üretim Atölyesi, toplamda 1600 m2’lik alan içerisinde KOBİ, girişimci, tasarımcı ve öğrencilerin prototip üretmelerine ve Ar-Ge çalışmalarına imkân sağlayacak alternatifli makine parkuru ile birlikte ofis şeklinde de kullanabilecekleri alanları barındıran bir atölye ile milli ve yerli üretim odaklı ürünler üretilmesine de fırsat verilecek. Atölyede ayrıca gelişen teknolojilere yönelik teknik ve teorik eğitimler ile birlikte mentorluk desteği de verilecek.