ÖSO’nun PKK/PYD operasyonundan yeni görüntüleri Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), PKK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili detaylı görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), PKK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili detaylı görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye’de ÖSO’nun PKK/PYD terör örgütüne yönelik başlattığı büyük çaplı operasyona ait detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ÖSO kuvvetlerinin operasyona dair hazırlıkları yer aldı.

ÖSO güçleri daha önce yaptıkları açıklamalarda Malikiye ilçesi, Maaranaz ile Savarga köyünün terör örgütünden temizlendiği duyurulmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.