ÖSO’nun PKK/PYD operasyonundan yeni görüntüleri
Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), PKK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili detaylı görüntüleri ortaya çıktı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:27
Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), PKK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili detaylı görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye’de ÖSO’nun PKK/PYD terör örgütüne yönelik başlattığı büyük çaplı operasyona ait detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ÖSO kuvvetlerinin operasyona dair hazırlıkları yer aldı.
ÖSO güçleri daha önce yaptıkları açıklamalarda Malikiye ilçesi, Maaranaz ile Savarga köyünün terör örgütünden temizlendiği duyurulmuştu.
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