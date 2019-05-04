ÖSO’nun PKK/PYD operasyonundan yeni görüntüleri
Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun PKK/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:49
Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun PKK/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) PKK/PYD Terör örgütüne yönelik başlattığı büyük çaplı operasyona ait yeni görüntüler aktarıldı. ÖSO güçleri daha önce yaptıkları açıklamalarda Malikiye ilçesi, Maaranaz ile Savarga köyünün terör örgütünden temizlendiği duyurulmuştu.
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