ÖSO’dan PKK’ya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama

Özgür Suriye Ordusu, büyük çaplı bir operasyonun başlatıldığını, Maaranaz köyünün ve Malikiye ilçesinde düzenlenen operasyona terör örgütü PKK/PYD’nin hazırlıksız yakalandığını açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Maaranaz köyünün ve Malikiye ilçesinin PYD /PKK güçlerinden temizlendiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Hamud, “28 köyü temizlemek üzere hazırlandık. Birinci ve İkinci ordu TSK ile birlikte yerleşti. Büyük çaplı operasyonun batı ayağı saat 17.00 itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca terör örgütü PKK’nın bu operasyonu beklemediğini ve hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Ani saldırıda bu kadar ilerlendi” dedi.