ÖSO'dan Münbiç açıklaması: İddialar doğru değil

YPG, Suriye hükümetine 'Türkiye'nin saldırı tehdidine karşı' Menbiç'in kontrolünü eline alması çağrısı yaptı. Bu davetin üzerine Suriye ordusu, Münbiç'e girerek bayrak diktiklerini açıkladı. Bölgede yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Sözcücü, Suriye'nin "Bayrağı göndere çektik" açıklamasını yalanladı.

YPG, Esed rejimini davet etti

YPG'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk devletinin –Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin'de yaptığı gibi- Kuzey Suriye'yi işgal edip halkı göçe zorlama tehdidi karşısında biz YPG olarak ilan ediyoruz ki Menbiç'ten çekildikten sonra Fırat'ın doğusu ve diğer bölgelerde DEAŞ ve diğer terör çeteleriyle mücadeleye bağlıyız. Bu yüzden toprak, halk ve sınır açısından bağlı olduğumuz Suriye devletine bu bölgeleri geri almak ve Münbiç'i korumak için silahlı kuvvet gönderme çağrısı yapıyoruz."

'Münbiç'e girdik, bayrağı çektik'

Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Suriye ordusu sözcüsünden bir açıklama geldi ve şu ifadeleri kullandı:

"Askerlerimiz Münbiç'e girdi ve bayrağı göndere çekti. Menbiç'teki tüm Suriye vatandaşları ve diğer tüm kişilerin tam güvenliğini garanti ediyoruz."

Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan sözcü, ayrıca ulusal egemenliğin korunması için tüm Suriyelilerin çabalarını birleştirmesi gerektiğine vurgu yaptı, 'tüm işgalcilerin yenileceği' mesajını verdi.

ÖSO doğrulamadı

Özgür Suriye Ordusu, 'Suriye ordusunun Münbiç'te kontrolü ele aldığı' bilgisini doğrulamadı.