ÖSO ve YPG/PKK çatıştı
YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki ÖSO hedeflerini taciz etmesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.16 Ekim 2018 Salı 11:14
YPG/PKK, dün gece saatlerinde Afrin'den güneydoğuya yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Mare'ye taciz atışları yaptı.
Örgüt, ağır silahlar ve havan topu atışlarıyla ÖSO hedeflerini ve sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerini hedef aldı.
ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bir ÖSO unsuru yaralandı. Çatışma yaklaşık 3 saat sürdü.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Mare'de siviller, terör örgütünün saldırılarına sık sık maruz kalıyor.
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