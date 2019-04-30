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ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor

Özgür Suriye Ordusu, Tel Rıfat ve çevresinde YPG/PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

30 Nisan 2019 Salı 23:34
ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor

Özgür Suriye Ordusu, Tel Rıfat ve çevresinde YPG/PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.


Halep’in kuzeyinde Tel Rıfat ve çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG/PKK’lı teröristler arasında çatışmalar sürüyor.


Bugün, Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:34
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