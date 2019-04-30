ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor Özgür Suriye Ordusu, Tel Rıfat ve çevresinde YPG/PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Özgür Suriye Ordusu, Tel Rıfat ve çevresinde YPG/PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Halep’in kuzeyinde Tel Rıfat ve çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG/PKK’lı teröristler arasında çatışmalar sürüyor.

Bugün, Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.