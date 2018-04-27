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ÖSO, Hama'daki rejim mevzilerini bombaladı

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'de rejim güçlerinin varilli saldırısına karşılık olarak rejimin Hama'daki mevzilerini bombaladı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:48
ÖSO, Hama'daki rejim mevzilerini bombaladı

Suriye rejim güçlerinin İdlib ve Hama’yı varil bombalarıyla bombalamasına karşılık veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Hamameye’de ve Hama’nın kuzey kırsalındaki tepelerde konuşlanan Suriye rejim güçlerini ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. 

RUS VE SURİYE SAVAŞ UÇAKLARI KARŞILIK VERDİ

Suriye rejim güçlerinin Hamamiye’yi terk etmesinin ardından ÖSO bölgeye girdi. Ancak, Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu bölgeyi bombalamasının ardından rejim güçleri geri dönerek Hamamiye’ye yeniden konuşlandı. Rus ve Suriye savaş uçakları ve helikopterleri İdlib’in güney kırsalındaki bölgeyi günlerce bombaladı. Çok sayıda sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırılara karşılık veren ÖSO, Hamameye’de ve Hama’nın kuzey kırsalındaki tepelerde konuşlanan Suriye rejim güçlerini vurdu. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:48
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  2. ÖSO
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