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ÖSO güçlerinin operasyon bölgesine sevkiyatı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. ÖSO güçlerinin de operasyon bölgesine sevkiyatı yapıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:35
ÖSO güçlerinin operasyon bölgesine sevkiyatı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınır hattının yanı sıra Suriye'deki ÖSO güçleri de hazırlıklarını tamamlayıp operasyon bölgesine sevk edildi. Görüntülere göre, ÖSO askerlerinin otobüslerle, üzerlerinde otomatik tüfeklerin bulunduğu arazi araçlarının da TIR'larla sevkiyatı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye' nin batısının Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra , doğusuna yönelikte harekat düzenleneceği açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra Suriye sınır hattında yaşanan TSK'nın sevkiyatlarıyla yaşanan hareketlilik Suriye topraklarında da sürdü. Özellikle Cerablus ile farklı bölgelerde bulunan ÖSO güçleri, terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn el-Arab kırsalına kaydırıldı.ÖSO güçlerinin sevkiyatı da görüntülere yansıdı. Görüntülere göre, ÖSO askerlerinin otobüslerle, üzerlerinde otomatik tüfeklerin bulunduğu arazi araçlarının da TIR'larla sevkiyatı yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:35
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fırat'ın doğusu
  3. ÖSO
  4. özgür suriye ordusu

YORUM YAZ

  • fahri demirelfahri demirel2 sa önce
    Allah (c.c) yar ve yardımcınız olsun. Nasrun minallahi ve fethun gariyp. Vebeşşiril mü'miniyn..

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