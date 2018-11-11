ÖSO Fırat’ın doğusu için Türkiye'den işaret bekliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'ndan sonra Fırat'ın doğusunu işaret etmesinin ardından bölgede büyük bir askeri hareketlilik başladı. Bölgede tansiyonun yükselmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye askeri yığınak yapmaya başlarken PYD/PKK terör hedefleri de topçu ateşiyle vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Ülkemizin güneyinde, ister Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz" diyerek Türkiye'nin kararlı duruşunu ortaya koydu. Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi için uluslararası diplomatik çabalar devam ederken Türkiye askeri anlamda da hazırlıklarına başladı. Fırat'ın doğusunda sular ısınırken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında TSK ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) da savaş hazırlığı başladı. 6 bin Suriyeli savaşçıyı bünyesinde barındıran Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı bölgesinde binlerce savaşçının katılımıyla bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük savaş tatbikatını yaptı. TSK'nın desteğiyle zorlu bir eğitim sürecinden geçip her türlü arazi şartında göreve hazır hâle gelen savaşçılar ise PKK ile savaşmak üzere cepheye gitmek için gün sayıyor.

"Müjdeli haberi bekliyoruz"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'nin kuzeybatısını teröristlerden temizleyen TSK destekli ÖSO gözünü Fırat'ın doğusuna dikti. Geçen yıl sonu çeşitli grupların bir araya gelmesi sonrası ÖSO yerine 'Milli Ordu' ismini kullanmaya başlayan yapı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi. Suriye'yi terörist gruplardan temizlemeye kararlı olduklarını belirten Milli Ordu bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "DEAŞ'a karşı yürüttüğümüz Fırat Kalkanı ve PYD/PKK'lı teröristlere karşı Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı harekâtları bizim için çok büyük başarılar oldu. İki büyük savaştan başarıyla çıkan ÖSO, Türkiye'nin de desteğiyle daha modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer alıyor. Şimdi sırada Fırat'ın doğusu var. Olası operasyon öncesi büyük tatbikatlar ve eğitimler yaparak savaşçılarımızı büyük savaşa hazırlıyoruz. Biz Suriye'de bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Savaşa hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haberi bekliyoruz " diye konuştu.

İdlibliler Türkçe öğrenmek için destek bekliyor

Türkıye'nın girişimiyle İdlib'de ateşkesin korunması için sağlanan Soçi mutabakatının ardından kentte eğitim faaliyetleri hız kazandı. Soçi mutabakatının getirdiği güven ortamında, İdlib'in Serakib ilçesinde, Türkiye'de kısa süreli ikamet eden gönüllü Suriyeli öğretmenler, öğrendikleri Türkçe'yi 5 ila 8. sınıf öğrencilerine öğretiyor. "Çocukların Hayali" isimli okulda ilk etapta 80 çocuk Türkçe öğrenmeye başladı. Tanışma diyaloglarını öğrenen çocuklar, dil bilgilerini ilerletmek için Türkçe kitapları ve eğitim materyalleri desteği bekliyor. Türkçe eğitimi alan çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Halit Dakkak, Türkçe'nin ülkenin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlerdeki bütün okullarda okutulmasını istediğini söyledi. 7. sınıf öğrencisi Huda Süleyman da "Türkçe dilinin öğrenilmesi ve kolay şeklide algılanması için eksiklerimiz vardır. İlgili makamlardan destek bekliyoruz" dedi.

(Sabah)