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ÖSO, Azez’de askeri eğitimini tamamladı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapılacak harekata hazırlık için Azez’de aldıkları askeri eğitimlerini tamamladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:23
ÖSO, Azez’de askeri eğitimini tamamladı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapılacak harekata hazırlık için Azez’de aldıkları askeri eğitimlerini tamamladı.


Türkiye hükümeti tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun en önde gelen gruplarından biri olan Kuzey Şahinleri Tugayı, yaklaşmakta olan Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapılacak harekat hazırlıklarının bir parçası olarak Azez’de aldıkları askeri eğitimlerini dün tamamladı. Yaklaşık 150 askerin aldığı eğitimin amacı; hedefleri ve el bombalarını doğru belirleyebilmek, taktik, silah, makineli tüfek ve tanksavar füzelerinin kullanımını öğrenmek.


Öte yandan Kuzey Şahinleri Tugayı’nın eğitimi, ÖSO askerlerinin Münbiç cephesi ve Fırat’ın doğusuna varışıyla aynı zamana denk geldiği öğrenildi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Nehri’nin doğusunda ve Manbaj bölgesinde bir askeri operasyon hazırlığı yaptığını ifade etmişti. Akar bir Türk askeri bölgesini ziyaret ettikten sonra, "Türk birlikleri beklemede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekata başlama emrini bekliyor" açıklamasında bulunmuştu.


Türkiye ve ABD, Münbiç’te PKK teröristlerinin bölgeden çıkarılması ve bölgenin güvence altına alınmasını sağlayacak yol haritası konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:23
  1. doğa

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