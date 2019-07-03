OSMEK’te yaz dönemi başladı

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları’nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.

Toplam 17 hizmet noktasında ücretsiz olarak eğitim sunarak üretim ve istihdamı destekleyen OSMEK, yaz döneminde 15 farklı branşta hizmet veriyor. Vatandaşlara mesleki eğitim ve sosyal aktivite sunmak amacıyla düzenlenen kurslar, yaz döneminde Soğanlı Kültür Merkezi ile Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Mesleki branşlardan hobilere kadar birçok alanda vatandaşların iş imkanlarını arttıran OSMEK’te diksiyon, işaret dili, halkla ilişkiler, rölyef, iğne oyası, resim, okuma yazma, genel muhasebe, pazarlama perakende ile dış ticaret kursları eğitime ara vermeden devam ediyor. Zirve programı, bilişim teknolojileri, ofis programları, ileri excel, personel bordrolama ve özlük eğitimi kurslarının kayıtları ise osmek.osmangazi.bel.tr adresinden online olarak yapılıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, kurs süresince yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı buluyor.

OSMEK kurslarının, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugüne kadar 50’den fazla branşta 25 bin hemşerimize hizmet veren OSMEK, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladı. Yoğun ilgi gören kursumuzda bu yıl 3 bin 745 kişi eğitim gördü. İnşallah bu sayı giderek artacak. Zamanı iyi değerlendirmek isteyen tüm hemşerilerimizi kurslarımıza davet ediyorum” dedi.