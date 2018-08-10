'Osmanlı'yı parçalayanlar, bugün Anadolu'yu parçalamak istiyor'

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema ve dizi film oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü ve vakfın Afrika sorumlusu olarak Tanzanya'ya gideceğini söyledi.

TÜRKİYE BÜTÜN MAZLUMLARA YARDIM EDİYOR

Bu organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Bahadır Yenişehirlioğlu, herkesin bu tür faaliyetlerde yer alması gerektiğini belirterek, Kurban Bayramı'nı Afrika'daki kardeşleriyle geçireceğini, onlarla paylaşmanın güzelliğini yaşayacağını ve gönül köprüleri kurulacağını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, günümüzde insanların acımasızlaştığını, merhametsizleştiğini, düşmanlığın arttığını ve Müslüman kimliklere saldırılar yaşandığını anlatarak, Türkiye'nin bütün mazlumlara yardım eden bir ülke konumunda olduğunu ve bu durumun onun ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

“ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM”

Türkiye'den çok daha güçlü ülkelerin dünyadaki acımasızlığa, mazlumlara kayıtsız kaldığını ve bu durumu görmezden geldiğini anlatan Bahadır Yenişehirlioğlu, "Dünyanın dört bir köşesinde herhangi bir gözyaşı, yardım ihtiyacı olan mazlumun talebi varsa, orada Türkiye'yi, vakıflarını, serbest teşekkülleri görüyoruz. Bu sebeple ülkemle gurur duyuyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE, ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Payitaht Abdülhamid dizisinin önemli bir yapım olduğuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, halkın diziyi sevdiğini ve dünyanın dört bir tarafında da izlenildiğini söyledi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Sultan 2'nci Abdülhamit Han dönemi ile Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu dönemin birbirine benzediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Abdülhamit Han dönemiyle şu anki dönem, sanki üzerine şablon koymuşsunuz gibi birbirine çok benziyor. Şahıslar, dönemler değişmiş ama düşmanlıklar, felsefeler ve o çıkar ilişkileri her daim devam etmiş. Daha önce Osmanlı'nın üzerinde oynanan oyunlar, şimdi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanıyor. Dün Osmanlı'yı parçalayanlar, bugün Anadolu'yu parçalamak istiyorlar ama Türkiye, eski Türkiye değil. Türk insanı ne kadar cesur olduğunu gösterdi. Birlikteliğine, canına, milli beraberliğine ve vatanın bölünmezliğine olan hassasiyetini 15 Temmuz'da gösterdi."