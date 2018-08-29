İşte Osmanlı’yı eleştiren zihniyetin acınacak hali!

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600 yıl boyunca kıtalara, devletlere, medeniyetlere, halklara adaletle hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu’nu sanat, bilim ve teknolojide çağında gerisinde kalmakla suçlayan ‘Batı’ medeniyetine adeta aşık ‘laikçi’ zihniyetin neredeyse 1 asırdır yerinde saydığını gösteren bir görsel sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sözde ‘çağdaş’ özde ‘bağnaz’ laikçi zihniyetin Türkiye'de Cumhuriyet’in ilanından 2000’li yıllara kadar "Mustafa Kemal" büstleri ve heykelleri dikmek dışında hiç bir bilimsel ve teknolojik gelişmeye imza atmadığını gösteren görsel sosyal medya platformlarında günün en çok paylaşılan görselleri arasında yer aldı.

İşte o manidar görsel;

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