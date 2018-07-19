 Serdar Gürler kimdir? Serdar Gürler trafik kazası mı geçirdi? Osmanlıspor oyuncusu Serdar Gürler’in sağlık durumu nasıl?

Osmanlıspor'un milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Peki Osmanlıspor oyuncusu Serdar Gürler'in sağlık durumu nasıl?

Alınan bilgiye göre, Serdar Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı. Osmanlıspor oyuncusu Serdar Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı. Anıl Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazada Serdar Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

SERDAR GÜRLER KİMDİR?

Serdar Gürler 14 Eylül 1991 senesinde dünyaya gelen Serdar Gürler doğma büyüme Fransa Haguenaulıdır. Türk asıllı futbolcu Serdar Gürler kariyerini Osmanlıspor'da sürdürmektedir. Serdar Gürler futbol hayatına 2004 yılında Sochaux takımının alt yapısında başladı. Burada 2010 yılına kadar eğitim alan Gürler 2010 – 2012 yılları arasında Sochaux formasıyla profesyonel kariyerine adım attı ve 2 maçta forma giyip hiç gol atamadı. 2012 yılında Türkiye'ye dönen ve Elazığspor takımına transfer olan Serdar Gürler 54 maçta toplamda 7 gol atmayı başardı. Bu başarısı ile Trabzonspor'a transfer oldu 2014 – 2016 yılları arasında bordo mavili formayı gilen Gürler 7 maçta oynadı ve hiç gol atamadı. Trabzonspor'un büyük umutlarla aldığı Gürler 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliğine transfer oldu ve 1,5 sezonda çıktığı 35 maçta 17 gol atarak dikkatleri tekrar üzerine çekti. Geçen sezon Osmanlıspor'a transfer olan Serdar Gürler bu sezon da takımın en önemli silahlarından biri oldu. Serdar Çıktığı 18 Süper Lig maçında 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

A Milli Takım kariyeri

Serdar Gürler ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım forması giydi. Moldova ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Serdar 15 dakika sahada kalarak ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'a sahasında 3-2 yenilerek 33 puanda kalan Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'un elde ettiği galibiyet sonrası bitime bir hafta kala küme düşmüştü.