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Osmanlıspor gençlerin enerjisiyle zirveye oynamak istiyor

Sağ bek oyuncusu Ali Ülgen:- "Takım olarak genciz ama her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum"- Forvet oyuncusu Mertan Caner Öztürk:-"En fazla mücadele eden ve coşkulu oynayan galibiyeti her zaman alır. Bizim de herkes gibi şansımızın olduğunu düşünüyorum"

10 Eylül 2019 Salı 11:19
Osmanlıspor gençlerin enerjisiyle zirveye oynamak istiyor

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, kadrosunun büyük kısmını oluşturan genç oyuncuların enerjisiyle zirve yarışında yer almak istiyor.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilmesi dolayısıyla Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa giren Ankara ekibi, günde çift antrenman yaparak güç depolamaya devam ediyor.

Takıma Galatasaray'dan transfer olan 20 yaşındaki sağ bek Ali Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige Boluspor galibiyetiyle iyi başladıklarını, daha sonra bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldıklarını belirterek, bu maçların geride kaldığını ve önlerine baktıklarını söyledi.

Ülgen, ligin her sezon olduğu gibi bu sezon da zor geçeceğini vurgulayarak, "Takım olarak genciz ama her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk için çok erken. Her hafta, maç maç bakacağız. Bursaspor ile 15 Eylül'de karşılaşacağız. İnşallah galibiyetle döneriz." diye konuştu.

Her genç futbolcu gibi Avrupa'da top koşturmayı düşündüğünü anlatan Ülgen, "Çok çalışmam gerektiğinin bilincindeyim. Bunu da başaracak güçteyim. Kendime göre bir oyun tarzım var." ifadelerini kullandı.


- Mertan Caner: "Sezona iyi çalışarak başladık"


Forvet oyuncusu Mertan Caner Öztürk de sezona iyi çalışarak başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başından bu güne kadar antrenmanlarımız güzel bir şekilde devam etti. Bunları da sahaya yansıttık. Son oynadığımız Adana maçında rakibi elimizden kaçırdık diyebilirim. Daha iyi olabiliriz. İlerleyen haftalarda bunu herkes görecek. Tempolu, coşkulu, genç oyuncu ağırlıklı bir takımız. İlerleyen haftalarda istediğimiz sonuçları aldığımız zaman biraz daha yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum."

Şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan Öztürk, "Play-off'ta hedefimiz olabilir. İsimli oyuncu alıp çok fazla yatırım yapıp başarısız olan takımları daha önceki yıllarda gördük. Sahada herkes eşit oluyor. En fazla mücadele eden ve coşkulu oynayan, galibiyeti her zaman alır. Bizim de herkes gibi şansımızın olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Öztürk, bu ligde her takımın birbirini yenebilecek durumda olduğuna işaret ederek, "İki galibiyetle yukarılara, iki mağlubiyetle aşağılara da oynayabiliyorsunuz. Takımımıza güveniyoruz. Gençliğimiz ve coşkumuza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:19
  1. Ankara
  2. Bolu Dağı
  3. Milli Takım
  4. Osmanlıspor
  5. TFF 1. Lig

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