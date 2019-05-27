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Osmanlıspor: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Pen 8-9)

Spor Toto 1.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:32
Osmanlıspor: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Pen 8-9)

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor, Eryman Stadında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi.


Normal süresi 2-0 Osmanlıspor üstünlüğü ile biten rövanş mücadelesi, ilk maçta Gazişehir Gaziantep’in 2-0 kazanması sebebi ile uzatmalara gitti. Uzatma anlarında iki ekipte birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep adını finale yazdırdı.


Stad: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek(xx), Esat Sancaktar(xx), Alparslan Dedeş(xx)


Osmanlıspor: Karcemarskas(xxx), Eric Ayuk(xx), Ogjen Todorovic(xx) (dk. 61 Ali Eren İyican), Burhan Eşer(xx), Hasan Kılıç(xx), Muhammed Bayır(xx) (dk. 105 Okan Deniz?), Mehmet Yiğit(xxx) (dk. 106 Ousmane Ndiaye), Ifeanyı Mathew(xx), Mertan Caner Öztürk(xx) (dk. 46 Sinan Kurt), Numan Çürüksu(xx), Magaye Gueye(xx)


Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya,


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç(xxx), Uğur Arslan Kuru(xx), Yalçın Kılınç(xx), Kossi Segbefia(xx), Oğulcan Çağlayan(xx)(dk. 110 Jefferson Junior x), Gökhan Alsan(xx)(dk. 77 Kerim Avcı), Mehmet Erdem Uğurlu(xx), Oğuz Ceylan(xx), Kenan Özer(xx) (dk. 68 Del Valle Rodriguez x), Theodor Bjarnason(xx), Erhan Çelenk(xx) (dk. 82 Moussa Sow?)


Yedekler: Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Igor Wanderson Da Silva


Teknik Direktör: Mehmet Altınparmak


Goller: Mehmet Yiğit (dk. 18), Sinan Kurt (dk. 65) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit, Magaye Gueye, Ifeanyı Mathew, Muhammed Bayır, Eric Ayuk, Ousmane Ndiaye (Osmanlıspor), Yalçın Kılınç, Kenan Özer, Theodor Bjarnason, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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