0553 313 94 23

Osmanlı’nın son kalesinin içi tamir edilmeyi bekliyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde bulunan ve Osmanlı’nın son kalesi olma özelliğini taşıyan 300 senelik Babakale Kalesi, 2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle turizm faaliyetlerini kaybetti.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:04
Osmanlı’nın son kalesinin içi tamir edilmeyi bekliyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde bulunan ve Osmanlı’nın son kalesi olma özelliğini taşıyan 300 senelik Babakale Kalesi, 2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle turizm faaliyetlerini kaybetti.


1723 yılında 3. Ahmed tarafından yapılan kalenin içinde 1998,1999 ve 2000 senelerinde Yunanistan ile ortaklaşa festivaller yapılıyordu. Köye de ekonomik olarak önemli katkı sağlayan festivaller, 2001 yılında kalenin içinde yapılan kazılar sebebiyle son buldu. Babakale Köyü Muhtarı Bekir Vargün, köyde geçmiş yıllarda düzenlenen festivallere karşı bir özlem olduğunu dile getirerek, yetkililerden kale içinin tamir ve tadilatının yapılmasını beklediklerini dile getirdi.



"2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle kalemiz kullanılamaz hale geldi"


Kalenin geçmişi ile ilgili bilgiler veren Muhtar Vargün, “Kalemiz 1723 yılında 3. Ahmed tarafından yapılmadır. Osmanlı’nın son kalesidir. Osmanlı en son Babakale Kalesini yaptırıyor. Kalemiz, 1998, 1999, 2000 senelerinde Yunanistan ile, Midilli Adası ile beraber kalemizin içinde festival yapıyorduk. Çok güzel bir ortam oluyordu, sanatçılar geliyordu. Ama maalesef ki 2001 yılında yapılan bir kazı sebebiyle kalemiz kullanılamaz hale geldi. Eskiden köyü de Babakale Kalesinin içine kuruyorlarmış. 27 tane ev olduğu söyleniyor. İçeride gördüğünüz temeller de 27 evin temeli. Camisi de var. Biz tekrardan bu 27 evin içeriye tekrar yapılmasını, turizme açılmasını istiyoruz. Buraya gelenimiz, gidenimiz çok oluyor. Misafirlerimiz çok oluyor. Onun için kalemizin tamir ve tadilatının yapılmasını yetkililerden istiyoruz” şeklinde konuştu.


Kalenin tadilatının yapılmasının Çanakkale’ye çok faydalı olacağını aktaran Vargün, “Bölgemiz için çok değerli bir yer olur. Gelen misafirler daha huzurlu ve daha güzel bir ortam görmüş olurlar. Eskisi gibi yine festival yapabiliriz. Şu an kalenin içi kullanılamayacak bir halde olduğu için herhangi bir hamle yapamıyoruz. Yetkililerden kalemizin düzgün bir hale getirilmesini bekliyoruz“.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:04
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız kıyafeti asla böyle giymeyin!
    1. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    2. İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesi
    3. Karşıyaka’da sanat salondan sokağa..
    4. Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019
    5. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    6. Adalet Bakanı Gül:"(Çatı davada karar)..
    7. Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını..
    8. Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime..
    9. Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk..
    12. Kendisini doktor yapan "el"i kurtardı
    13. AK Partili meclis üyelerinden Işık ve..
    14. Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı..
    15. Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri..
    16. Bakan Gül'den darbecilere verilen..
    17. Küresel servet 206 trilyon dolara..
    18. Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    19. Gençlerbirliği, hafta içi..
    20. THY’nin en lüks uçağı görücüye çıktı
    21. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk..
    22. "Buzul erimelerinin ülkemize de etkisi..
    23. Twitter'da "toplu engelleme"..
    24. Yürüyerek madalyalara abone oldular
    25. Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet..
    26. TSK'den İdlib'e yeni takviye
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın..
    28. Moody’s hızını alamadı şimdi de..
    29. Çocuklarda ek gıdaya geçişte yapılması..
    30. ANFA Güvenlikten ’peyzaj ihalesi"..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!