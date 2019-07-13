Osmanlı’nın ilk başşehri havadan görüntülendi Osmanlı’ya ilk başşehirlik yapan Bursa’nın Yenişehir ilçesi gece havadan görüntülendi.

Osmanlı’ya ilk başşehirlik yapan Bursa’nın Yenişehir ilçesi gece havadan görüntülendi.

Tarihte ve günümüzde önemli bir yere sahip olan Yenişehir’in gece havadan çekilen fotoğrafları büyüledi. İhlas Haber ajansı (İHA) tarafından şehir merkezinin gece görüntüleri drone ile çekildi. Tarımı, tarihi eserleri, havaalanı ile ön plana çıkan Yenişehir’in havadan çekilen fotoğrafları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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