Osmanlı’dan kalma gelenek Pazaryeri’nde devam ediyor Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı’dan kalma görenekler ve gelenekler hala yaşatılıyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı’dan kalma görenekler ve gelenekler hala yaşatılıyor.

Pazaryeri ilçesinde Osmanlı dönemlerinde sünnet olacak çocukları ata bindirme gezdirme geleneği hala yaşatılıyor. İlçede sünnet olacak her çocuk ata binerek ilçede gezdiriliyor. Osmanlı geleneğine göre yapılan Sünnet düğünlerde okunan Mevlid-i Şerif, yapılan dualar eşliğinde sünnet olacak çocuklar ata bindirilerek sokaklarda dolaştırılıyor. Sünnet çocuklarının ata binerek gezme geleneği Osmanlı döneminde çocukların sünnet korkusunu yenmeleri için yapıldığını belirten vatandaşlar, "Bu geleneği ilçemizde bir asırdır sürdürmekteyiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.