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"Osmanlı'dan Günümüze, İcazetten Diplomaya" eseri tanıtıldı

Koleksiyoncu-yazar Enver Beşinci:- "Biz ancak geçmişteki tarihi zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe bakabiliriz"- Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner:- "Kitabın ve koleksiyonun muhtevası, eğitim tarihimize ışık tutuyor"- Prof Dr. Mehmet İpşirli:- "İcazetnameler ilmiye tarihimizin en sağlam belgeleri niteliğindedir ve geleneğimizi yansıtan bir kültür vesikasıdır. Burada ilmiye geleneğini bütün incelikleriyle görmek mümkündür"- Gazeteci-yazar Sadık Albayrak:- "İcazetname bizim İslami kültürümüzün ana kaynağını teşkil eder"

07 Mart 2019 Perşembe 22:37
"Osmanlı'dan Günümüze, İcazetten Diplomaya" eseri tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı eğitim sisteminin göstergesi belgeleri bir araya getiren "Osmanlı'dan Günümüze, İcazetten Diplomaya" adlı eser tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım töreni, eseri anlatan videonun gösterimiyle başladı.

Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, törende yaptığı konuşmada, koleksiyoncuların yıllarca aşk ve tutkuyla bir şeyleri toplamaya çalıştıklarını fakat bunların hepsinin toplumla paylaşılamadığını ifade etti.

Enver Beşinci'nin koleksiyonunu kitaplaştırarak çok geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacak ve örnek teşkil edecek bir çalışma yaptığını vurgulayan Kaptaner, şunları kaydetti:

"Kitabın ve koleksiyonun muhtevası, eğitim tarihimize ışık tutuyor. Osmanlı'dan günümüze eğitim süreçlerinde ne gibi belgelerin olduğu, öğrencilerin teşekkür-takdir belgeleriyle nasıl taltif edildikleri, mezuniyetlerinde nasıl belgeler aldıkları ve bu belgelerdeki tasarımlar gibi pek çok detay mevcut."

Kaptaner, kitapta Osmanlıca metinlerin Türkçe tercümelerinin de bulunduğunu ve karşılıklı sayfalarda belgenin aslına ve tasarımına sadık kalarak tercümelerin verildiğini vurguladı.

Eserin hem kullanılan dil hem de edebiyat açısından önemine dikkati çeken Kaptaner, "En kısa zamanda Enver Bey ile koleksiyonun bir sergisini düzenlemeyi de hedefliyoruz." dedi.

- "Diploma dediğimiz belge icazetnameden türedi"

Kitabın yazarı, koleksiyoncu Enver Beşinci, koleksiyonu ve kitabı hazırlarken diploma ve icazetnamelere ilişkin elde ettiğini bilgileri aktardı.

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kültür bilim hayatına büyük katkıları olan bir bilim adamı olduğunu belirten Beşinci, "Bugün diploma dediğimiz belgenin aslında icazetnameden türediğini, oradan ilham aldığını rahmetli Fuat Sezgin hocamızdan öğrendik." dedi.

Beşinci, elde ettikleri bilgilerle koleksiyonu yan yana getirdiklerinde daha çok Kur'an-ı Kerim eğitiminden bilinen icazetin ve bu eğitim modelinin bugün diploma olarak devam ettiğini gördüklerini söyledi.

"Biz ancak geçmişteki tarihi zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe bakabiliriz." diyen Beşinci, eserin kültür hayatına, akademisyen ve koleksiyonerlere farklı ufuklar açmasını dilediğini belirterek, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Burada ilmiye geleneğini bütün incelikleriyle görmek mümkün"

Prof. Dr. Mehmet İpşirli, "İcazetnameler ilmiye tarihimizin en sağlam belgeleri niteliğindedir ve geleneğimizi yansıtan bir kültür vesikasıdır. Burada ilmiye geleneğini bütün incelikleriyle görmek mümkündür." dedi.

Geçen sene tarih ve sosyal bilimler alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen Prof. Dr. İpşirli, eserde geleneksel icazetten şehadetnameye diplomaya geçişin örneklerle görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bu belgelerin bu işe gönül veren Enver Beşinci Bey tarafından toplanmış olması çok büyük bir fedakarlıktır ve kültürümüz için önemli bir kazanımdır."

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, diplomadan önce icazetname olduğunu belirterek, "İcazetname bizim İslami kültürümüzün ana kaynağını teşkil eder, diploma ise kozmopolit bir kültürün ürünüdür." bilgisini verdi.

Kitabın yazarı Beşinci'yi bu alanda öncülük yaptığı için tebrik eden Albayrak, "Enver kardeşimi kutluyorum bu alan bir boşluktu, kimse üzerinde durmadı. Bu eserleri ortaya koymakla bir kapı açtı." dedi.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, ilahiyatçı-akademisyen Mehmet Ali Sarı, Hamza Akbulut, Murat Gener ve Veyis Ateş'in yanı sıra akademisyen, yazar, koleksiyoncu ve kitapseverler katıldı.

Katılımcılar, törenin ardından, çalışmada yer alan icazet, şehadetname, diploma ve tasdikname gibi eserlerden bazılarının sergilendiği fuaye alanını gezdi.

Kültür AŞ Yayınları'ndan çıkan Enver Beşinci'nin "Osmanlı'dan Günümüze, İcazetten Diplomaya" adlı koleksiyon niteliğindeki eserde, eğitim tarihine ilişkin belgeler ve açıklamaları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:37
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