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Osmanlı’dan günümüze eğitim alanında verilen başarı belgeleri kitap haline getirildi

Yazar Enver Beşinci’nin “Osmanlı’dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya” adlı koleksiyon kitabını düzenlediği programla tanıttı.

07 Mart 2019 Perşembe 23:09
Osmanlı’dan günümüze eğitim alanında verilen başarı belgeleri kitap haline getirildi

Yazar Enver Beşinci’nin “Osmanlı’dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya” adlı koleksiyon kitabını düzenlediği programla tanıttı.


Araştırmacı-Yazar Enver Beşinci’nin “Osmanlı’dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya” isimli kitabı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen bir törenle tanıtıldı. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, araştırmacı-yazar Enver Beşinci, gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Murat Gener, Veyis Ateş, akademisyenler, medya mensupları ve kitapseverler katıldı.


Tanıtım programının kürsü konuşmalarında söz alan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, hazırlanan koleksiyon kitabının eğitim tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Kitabın içeriği hakkında da konuşan Kaptaner, "Kitabın muhtevası, eğitim tarihimize ışık tutan Osmanlı’dan günümüze eğitim süreçlerinde ne gibi belgeler var, öğrencilere teşekkür ve takdir belgeleri nasıl taltif edilmiş, mezuniyetlerinde onlara nasıl belgeler verilmiş. Tasarıma sadık kalınarak bir Türkçe tercüme mevcut. Dolayısıyla kullanılan dilin ne kadar naif olduğunu görüyoruz. Çok değerli bir eser" dedi.



"Farklı ufuklar açmasını diliyorum"


“Osmanlı’dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya” adlı koleksiyon kitabının yazarı Enver Beşinci de koleksiyon oluşturmanın önemine değindi. Toplanacak her koleksiyonda çok değerli şeylerin yer alacağını kaydeden Beşinci şöyle konuştu:


"Bir koleksiyon deyip bir kenarda durmamak lazım. Eğer aramaya çıkarsanız mutlaka bulacağınız çok değerli şeyler var. Biz ancak geçmişteki bu tarih zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe bakabiliriz. O nedenle ben kültür hayatında inşallah yeni bir dönem açmış olur, akademisyen dostlarımıza, bilim adamlarımıza, yeni koleksiyoner olan dostlarımıza farklı ufuklar açmasını diliyorum."


Kitap tanıtımının ardından CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu “Niyaz İlahileri” isimli bir konser verdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:09
  1. kültür
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