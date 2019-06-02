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Osmanlı’dan günümüze demiryolları malzemeleri

TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın, eski demiryolu malzemelerini toplayarak, makam odasını müzeye çevirdi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:00
Osmanlı’dan günümüze demiryolları malzemeleri

TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın, eski demiryolu malzemelerini toplayarak, makam odasını müzeye çevirdi. Türkiye’nin dört bir yanından 8 yılda 200’e yakın Osmanlı’dan günümüze demiryolları malzemelerini toplayan Aydın, bunları misafirlerine sergiliyor.


2011 yılında TCDD Erzincan İşletme Müdürlüğü görevine atanan Kenan Aydın (52) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) işçileri tarafından kullanılan eski bir gazlı fener ile başladığı koleksiyonunu 8 yılda büyüttü. Yurdun dört bir yanındaki tren istasyonlarında ve trenlerde kullanılan her türlü eşyayı biriktirme fırsatı bulan Aydın, bunları makam odasında oluşturduğu bölümde sergiliyor. Kendisini ziyarete gelen misafirlerine Türkiye’deki demiryolları tarihini bu eşyalar ile anlatıyor.


Mütevazi müzesinde Osmanlı döneminde trenlerde kullanılan eşya ve aletlere de yer veren TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın, bu eşyalara ulaşmak, onarımını ve bakımını yapmanın uğraş istediğini belirterek, “2011 yılında göreve başladığımda bir el feneri ile başlayarak, burada sergilenen tüm malzemeler daha önce demiryollarında kullanılan objeleri biraya getirdim. Bunların içerisinde fenerlerden, haberleşme araçlarına, demiryolu çalışanlarının kullandığı kişisel eşyalara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri, Kars, Samsun, Kayseri ve Ankara demiryolu hattında bulunan istasyonları tek tek gezerek bulduk, getirdik tamir ettirdik ve şu anda da sergiliyoruz. Tren garına gelen yolcularımıza ve misafirlerimize her zaman açığız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:00
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