Osmanlı’da büyük isyanlar çıkartan Kalenderiler kimdir?

Kalenderilik, İran'da 10. yüzyılda bir sufilik akımı olarak ortaya çıkar. 12. yüzyılın sonuna doğru ise İranlı Cemaleddin-i Savi isimli bir sufinin çabalarıyla teşkilatlanarak Orta Doğu'da ve Orta Asya'da geniş müritler toplayan bir tasavvufi akımıdır. Kalenderiler, mal ve mülke önem vermeyen, şöhretten kaçan, insanlardan olabilidğince uzak durmuş bir topluluktu.

Kalenderilik, yaşadığı toplumun sistemine karşı çıkarak dünyayı hiç önemsemeyen ve bu düşünce tarzına göre günlük hayat ve davranışlarını belirleyen tasavvuf akımıdır. Kalenderilik söz konusu mistik temelini ve sosyal niteliğini tarihî akış içinde İslâm coğrafyasının farklı bölgelerinde ve değişik zamanlarda yeni unsurlarla zenginleştirerek geliştirmiş ve hep muhalif bir çevre olarak devam etmiştir.

Kalenderi dervişleri Moğol istilasından 13. yüzyılda kaçarak büyük gruplar halinde Anadolu'ya girdiler. Kalenderiliğin Anadolu coğrafyasında doğurduğu en büyük ve en önemli sonuç, Bektaşilik gibi, popüler tarikatların doğuşunu hazırlamasıdır. Daha sonraları Kalenderilik, Alevilik ve Bektaşilik etrafında toplanır ve gün geçtikçe değişmeler gösterir.

Kalenderilerin çıkardığı isyanlar

Yaramaz Kalenderiler 16. yüzyılda büyük kitleler ile 3 büyük isyan gerçekleştirir. Bunlardan ilki 2. Bayazid devrinde vukû bulan Şahkulu İsyanı, ikincisi Yavuz Sultan Selim Han zamanında gerçekleşen Bozuklu Celal ayaklanması, üçüncüsü ise Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Şah Kalender hareketlenmesidir.

Kalenderilik 17. yüzyıl itibariyle Bektaşiliğe doğru dönüşüm gösterir. Çoğu İslam uleması tarafından sapkınlıkla suçlanan Kalenderilik hakkında daha detaylı bilgi için Tasavvuf tarihi kitaplarına bakılabilir.