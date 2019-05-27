Osmanlı Turan Ocakları’ndan Birlik Kardeşlik ve Dayanışma iftarı

Eskişehir Osmanlı Turan Ocakları tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

Gerçekleşen İftar yemeğine; Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Başdanışmanı Yaşar Özkaraman, Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Şahin Çelik, Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İl Başkanı Neslihan Yürüksoy ve Afganlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Parwiz Naseri’nin yanı sıra Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İlçe Başkanları ve yönetim kuruluyla beraber pek çok üye katıldı.

Yapılan iftar akabinde konuşan Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Başdanışmanı Yaşar Özkaraman, “Birlik Kardeşlik ve Dayanışma programımıza hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Bizler Osmanlı Turan Ocakları olarak Türkiye genelinde başlattığımız Birlik Kardeşlik ve Dayanışma etkinliğimize bugün de Eskişehir’de devam etmekteyiz. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda bizlere gönül veren tüm dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün burada Eskişehir İl Başkanımız Neslihan Yürüksoy hanımefendiye böylesi bir organizasyon hazırladığı için kendisini ve yönetimini kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Şahin Çelik, “Gönüllerin dostu Hacı Bektaşi Veli’nin bu güzel sözü gibi "Ülkemizdeki bütün kesimlerle bir araya gelip kardeşliğimizi ve birliğimizi sağlama gayretindeyiz. Osmanlı Turan Ocakları sadece Türkiye’de değil Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri, Avrupa’daki yurttaşlarımız ve Afrika’ya kadar üç kıtaya bu davayı yaymak hedefindeyiz. Sizleri bu kardeşlik duygularıyla sevgi ve muhabbetle kucaklıyor Allah’a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İl Başkanı Neslihan Yürüksoy ise, "Öncelikle bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı olarak bugün bizleri yalnız bırakmayan genel merkezimizden gelen genel başkan yardımcılarımıza, Eskişehir teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.