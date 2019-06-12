Osmanlı tarihindeki ilk barış antlaşmasını imzaladı

Osmanlı Devleti; Yükselme Dönemi’ne girmeden önce genel olarak Balkanlarda yer alan prenslik ve krallıklarla mücadeleye girerek; var olan topraklarını Avrupa’nın içlerine taşımak istiyordu. Bu amaç doğrultusunda da Doğu Avrupa ve Balkanlar içerisinde bulunan beylik ya da devletlerle de sürekli olarak bir mücadele halindeydi. Tabi bu mücadele sadece toprak kazanmak mücadelesi değil aslında bir fetih ruhuyla ilâyı kelimetullah aşkıyla yapılan bir mücadeleydi.

Osmanlı Devletinin, Balkanlarda ilerlemesinden rahatsız olan Papa 4. Eugenius bu durumu engellemek ve Osmanlı’yı Anadolu coğrafyasına geri gönderme amacı güdüyordu. Macar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunun kumandanlığına ise papalık makamı tarafından Yanos getirildi ve Haçlı ordusu Osmanlı kuvvetlerinin üstüne gönderildi.

Haçlı ordusu Tuna’yı geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Haçlı ordusu Filibe’ye kadar ilerledi.Tam da bu sıralar Arnavut Bey’i İskender Bey isyan etti. Bir Türk Beyliği olan Karamanoğulları da bu durumu fırsat bilerek Osmanlı topraklarına saldırdı.

Macarlarla ilk barış antlaşması

Tüm bu gelişmeler üzerine Sultan II.Murad Han, Macarlarla 10 yıllık barış şartlarını içeren Edirne – Segedin Antlaşmasını imzalamanın, ülke menfaatinin yararına olacağına kanaat getirdi.

Sultan II.Murad Han 12 Haziran 1444'de Edirne'de Macar Kralının ve Sırp Despotunun Elçileri ile bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a gönderdi. Macaristan kralı I.Ulászló da bu antlaşmayı onaylama taraftarıydı. Ama Papa ve Doğu Roma (Bizans) imparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve János Hunyadi'nin de ısrarıyla kral I. Ulászló antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de yani tam bir ay sonra Segedin'de imzaladı.

Osmanlı’nın tarihinde imzaladığı ilk Barış Antlaşması olan bu antlaşmaya göre;

... : Sırp prensliği yeniden kurulacak ancak Osmanlı Devletine vergi verecek.

... : Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği resmen tanınacak.

... : Eflâk Beyliği Macar egemenliğinde kalacak fakat Osmanlılar’a vergi vermeye devam edecek.

... : Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olarak kabul edilecek.

... : Her iki taraf da antlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitaplar üzerine yemin edecekler.

... : 10 yıl boyunca barış hakim olacak savaş yapılmayacak.

Sultan II.Murad Han bu antlaşmayla Balkanlar’da barışı sağladıktan sonra Karamanoğulları üzerine sefere çıkarak Akşehir, Konya ve Beyşehir’i Osmanlı topraklarına kattı ve tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet’e bırakarak Manisa’ya çekildi.

Hal böyle iken II.Mehmed’in küçük yaşta tahta çıkmasını fırsat bilen haçlılar Osmanlı topraklarına saldırdılar. Bunun üzerine ileri gelen devlet adamlarının da ısrarıyla Sultan II.Murad Han tekrar tahta çıkarak haçlılara karşı büyük bir mücadele etmiş ve bu kez de 10 Kasım 1444 tarihinde Varna Meydan Muharebesini kazanıldı ve Macaristan Kralı Ladislas da ölenler arasındaydı. ve bu zaferden 4 yıl sonra da 17 - 20 Ekim 1448 tarihinde II.Kosova Meydan Muharebesini kazanmış Haçlıların başkomutanı Hünyadi ise savaş arabalarının komutası altında savaş meydanından kaçmıştır.

Netice i Kelam; tarihte bugün 12 Haziran 1444’de Osmanlı Devletinin yaptığı ilk barış antlaşması olan Edirne - Segedin Antlaşmasına ana hatlarıyla gözatmış olduk. Bundan sonra günü geldikçe Osmanlı Devletinin önem arzeden bütün antlaşmalarından bahsedeceğiz inşaallah.





Bilgiler Av. Mustafa TAŞBAŞI tarafından derlenmiştir...