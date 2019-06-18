0553 313 94 23

Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki mezarları yenilendi

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Bobigny Müslüman Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı Padişahı II.

18 Haziran 2019 Salı 13:48
Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki mezarları yenilendi

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Bobigny Müslüman Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi’nin zamanla tahrip olup bozulan mezarları yenilendi.


Paris’te yaşayan bazı duyarlı Türk vatandaşları şehzadelerin mezarlarının kaybolmak üzere olduğunu Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğine ve Başkonsolosluğa bildirmeleri, Büyükelçiliğin de konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirmesi sonucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından mezarlar restore edildi.


Şehzadelerin Bobigny Müslüman Mezarlığı’ndaki kabirleri, Osmanlı hanedan üyeleri ile resmi temaslarda bulunmak üzere Paris’te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, diplomatik temsilciler ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri tarafından ziyaret edildi.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi’nin yenilenen kabirlerine birer çiçek bıraktı. Daha sonra Diyanetin Paris görevlisinin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehzadelerin ruhuna Fatiha okundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, kabristan ziyaretinde bulunan Osmanlı hanedan üyeleriyle de bir süre sohbet etti.



11 Osmanlı hanedan üyesinin kabri için de çalışmalar yapılacak


Yenilenen kabir ve mezar taşları TİKA sayesinde yok olmaktan kurtarıldı. TİKA’nın mezarlıkta bulunan 11 Osmanlı hanedan üyesinin kabirlerinin yerlerinin tespit edilmesi ve mezar taşlarının restorasyonu için gelecek günlerde de çalışmalar yapacağı kaydedildi.


Kabristan ziyaretinin ardından, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi Sefire Tülay Musa’nın ev sahipliğinde, Osmanlı hanedan üyeleri ile kabir ziyaretine katılanlara ve Paris Havacılık Fuarı’na katılan Türk firma temsilcilerine Büyükelçilik rezidansında bir resepsiyon verildi.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, resepsiyona katılan davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun selamlarını iletti. Ecdadın bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını ifade eden Kıran, Osmanlı Devletinin mirasını taşımaktan herkesin gurur duyması gerektiğini söyledi. Yavuz Selim Kıran, şehzadelerin mezarlarını restore ettikleri için TİKA’ya teşekkür etti.


Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise “Bugün Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi’nin hatıralarına binaen burada bulunuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu; Selçuklu’nun devamı, Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı’nın devamıdır” dedi.


Paris’te yaşayan hanedan ailesinin fertlerinden Cemil Bey, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehzadelerin mezarlarının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türksat, engelliler ve yaşlılar için sponsor oldu
    1. Türksat, engelliler ve yaşlılar için..
    2. Avrupa’nın biberi Yenişehir’den
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi..
    5. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    6. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    7. Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü
    8. Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze..
    9. Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje..
    10. Akar'dan, ABD'nin mektubuna cevap!
    11. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası..
    12. ANALİZ - Avrupa Birliği yeni..
    13. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı..
    14. Terasta yoga
    15. Bakan Varank "şampiyon" gençlerle..
    16. Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze..
    17. Quaresma: “İstanbul’a gelince..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Facebook Libra yakında piyasada
    20. Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze..
    21. Okuryazarlık seferberliğine bir katkı..
    22. Başkan Akın kadınları Ankara’ya..
    23. Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi..
    24. Muhammed Mursi için Ordu’da gıyabi..
    25. Muhammed Mursi için Tokat’ta gıyabi..
    26. Siirt’te peynir yapımında kullanılan..
    27. Sahil Güvenlik Komutanlığının 37...
    28. Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3..
    29. Küçükçekmece Emektarlar Ligi’nin..
    30. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması