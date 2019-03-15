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Osmanlı sadrazamının "adağı" cami restore edildi

Safranbolu'ya sürgün giden Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın, padişah tarafından affedilmesi için adak olarak inşa ettirdiği cami, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı- Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem:- "Eskiden projesi dahi çizilmekten kaçınılan veya cesaret edilemeyen pozisyondan, 16 yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 5 bin 250 eserin restorasyonunu gerçekleştiren bir yapıya kavuştuk"

15 Mart 2019 Cuma 18:05
Osmanlı sadrazamının "adağı" cami restore edildi

KARABÜK (AA) - Sürgün gittiği Safranbolu'da, padişah tarafından affedilmesi için adakta bulunan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın inşa ettirdiği cami, restorasyonun ardından düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, cami avlusunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer aldığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarına değinen Ertem, "Eskiden projesi dahi çizilmekten kaçınılan veya cesaret edilemeyen pozisyondan, 16 yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 5 bin 250 eserin restorasyonunu gerçekleştiren bir yapıya kavuştuk." diye konuştu.

Sadece yurt içinde değil yurt dışında da restorasyonlar yaptıklarını anlatan Ertem, "Allah'a şükürler olsun bize bu çalışmaları yapabilme imkanı verdiği için. Safranbolu'da 32 eserin restorasyonunu gerçekleştirdik. Şu anda 5 eserin de restorasyonu devam ediyor. Bunların en büyüğü Dedeoğlu Camisi. İnşallah bu yıl içerisinde yapımını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de yaptıkları konuşmalarda ilçedeki restorasyon ve turizm konularını ele aldı.

Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.

Törene, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.

- Köprülü Mehmet Paşa Cami

Köprülü Mehmet Paşa Cami, halk arasında ve çeşitli kaynaklarda anlatılan yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleriyle ilgi çekiyor.

Caminin yapılışıyla ilgili öykü, Osmanlı Sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa'nın sürgünüyle başlıyor. "Sürgün geldiği Safranbolu'da ilk namaz kıldığı dergahın yerine, affedilmesi ve İstanbul'a dönmesi durumunda cami yaptıracağına" yönelik adakta bulunan Köprülü Mehmet Paşa, sözünü yerine getirerek 1658'de inşaat emrini veriyor.

Paşanın camiye gönderdiği el yazması Kur'an-ı Kerim'den, caminin 1661'de yapıldığı tahmin ediliyor. Büyük bir kemerli kapıdan girilen caminin avlusunda güneş saati bulunuyor. Yatay güneş saati, 06.40 ile 17.20 arasındaki zamanı, özel hazırlanmış mermer üzerindeki metal plakanın gölgesi yardımıyla gösteriyor. Saat, gölge ile mermer üzerindeki çizgilerin buluşma anını, zaman olarak yanılgısız göstermeyi sürdürüyor.

Cami külliyesinde "vaktin belirlendiği mekan" anlamına gelen muvakkithane bulunuyor. Burada, muvakkitlerin çeşitli aletlerle namaz vaktini belirlediği, gözlem yaparak zamanı tespit ettikleri yer bulunuyor.

Tarihi cami, daha önce de 1970 ve 1995'te restore edilmişti.













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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:05
  1. restorasyon
  2. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa
  3. Safranbolu
  4. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem

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