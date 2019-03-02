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Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 316 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, ok ucu, bileklik ve yüzükten oluşan toplam 316 parça tarihi eserler çıktı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:06
Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 316 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, ok ucu, bileklik ve yüzükten oluşan toplam 316 parça tarihi eserler çıktı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmada, Bucak ilçesi Kızılkaya Beldesinde H.S. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı. Konuyla ilgili jandarma ekipleritarafından Kızılkaya beldesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; Osmanlı, Roma ve Bizans Dönemine ait 198 adet bronz sikke, 6 adet gümüş sikke, 30 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 23 adet ok ucu, 3 adet bileklik, 5 adet yüzük ve 51 adet metal obje ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanan şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:06
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