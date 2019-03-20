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Osmanlı Ocakları, Mehmet Özmen’in idam çağrısına imza kampanyasıyla destek verecek

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat yaptığı yazılı açıklamada, öldürmek için değil yaşatmak için idam cezası gelmesi gerektiğini belirterek, “ Ulucanlar Cezaevi’nden idam edilenleri yaptığı sunumla dile getiren Mehmet Özmen’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesi yerindedir.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
Osmanlı Ocakları, Mehmet Özmen’in idam çağrısına imza kampanyasıyla destek verecek

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat yaptığı yazılı açıklamada, öldürmek için değil yaşatmak için idam cezası gelmesi gerektiğini belirterek, “ Ulucanlar Cezaevi’nden idam edilenleri yaptığı sunumla dile getiren Mehmet Özmen’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesi yerindedir. Çünkü CHP lideriPKK veFETÖ’ ye yakın olan siyasi partilerle iç içedir. Aday listelerin içinde terörden yargılananların olması bu işin delil noktasıdır. Bu yüzden Özmen’in eleştirisini destekliyoruz.” dedi.


Kadir Canpolat açıklamasında, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 10. yılı nedeniyle Ankara’da Yazıcıoğlu’nun daha önce kaldığı Ulucanlar Cezaevi’ne giden TV muhabiri Mehmet Özmen, Ulucanlar Cezaevi önünde yapılan röportajda FETÖ ve HDP ile sıkı ilişki içinde olan Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiş ve idam cezasının geri gelmesi halinde idamın siyasi destekçilerinin yasa niteliğinde idam edilmelidir diye çıkışını bizler Osmanlı Ocakları ailesi olarakdesteklediklerini bildirdi. Canpolat, “Teröre ve teröriste destek veren şahsımda olsa ve gerekli yasal düzenleme varsa idam yöntemi öldürmek için değil yaşatmak için uygulanmalıdır. Bir terörist onlarca insanı öldürüyor. O teröristi ve yatakçılarını asarsanız binlerce insan kurtulmuş olacaktır.


Açıklamasında öldürmek için değil yaşatmak için mantığı ile idam geri gelmeli ve kim bu vahşi örgütlere üye ise onlarda cezalandırılmalıdır diyen Canpolat, bu anlamda yaklaşık iki yıl önce başlattıkları kampanyasında an ve 70 bin imzalı evrakı Meclise sunacaklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
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