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Osmanlı Ocakları Kemalpaşa İlçe Başkanlığı açıldı

Osmanlı Ocakları Federasyonu, İstanbul Kemalpaşa İlçe Başkanlığını mehter takımı eşliğinde düzenlenen törenle açtı.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:22
Osmanlı Ocakları Kemalpaşa İlçe Başkanlığı açıldı

Osmanlı Ocakları Federasyonu, İstanbul Kemalpaşa İlçe Başkanlığını mehter takımı eşliğinde düzenlenen törenle açtı.



Kemalpaşa Osmanlı Ocakları Federasyonu İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. İstanbul’un Kemalpaşa ilçe meydanında düzenlenen törende mehter takımı yer aldı. Osmanlı Ocakları mensupları açılışı gerçekleştirilen ilçe binasının önüne kadar yürüdü. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu. Açılış törenine, Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu katıldı.



Osmanlı Ocakları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, ülke genelinde 424’üncü ilçe başkanlığını açtıklarını belirterek, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Asırlardan beri ta öteden gelen bir medeniyeti bugün buradan yeniden yaşamak ve yaşatmak için buradayız. Kim bizim değerlerimize ve medeniyeti sahip çıktıysa ve çıkıyorsa bizlerde onlara sahip çıkıyoruz. İşte bizim liderimizin göstermiş olduğu ve Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı Arif Uğurlu burada, o bizim medeniyetimize sahip çıkıyor, bizde ona sandıkta ölümüne sahip çıkacağız. Biz Başkan Erdoğan’ın reformlarıyla Osmanlı’ya ve medeniyetimize sahip çıkabiliyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanım sizin önderliğinizde bizler bir olabiliyoruz. Sizin istikametinizde Cumhur İttifakı’nı var edebiliyoruz. Sizin öncülüğünüzde milletimiz bir oluyor. Bu vesile ile bugün bizi yalnız bırakmayan siz değerli kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Fatih’te bizim Atatürk’te bizim Erdoğan’da bizimdir bizim. Ya Fatih’i geri ver, ya da Erdoğan’a güç ver Allah’ım.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:22
  1. doğa

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