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Osmanlı Ocakları Federasyonundan ’2023 Milli Beka Vizyonu Programı’ etkinliği

Osmanlı Ocakları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ‘2023 Milli Beka Vizyonu Programı’ etkinliğinde konuşan Doç.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:10
Osmanlı Ocakları Federasyonundan ’2023 Milli Beka Vizyonu Programı’ etkinliği

Osmanlı Ocakları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ‘2023 Milli Beka Vizyonu Programı’ etkinliğinde konuşan Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, "Milli beka, kızılelma ülküsüdür, bekadır, turandır, nizamı aleme milli değerlerimizi, mana iklimimizi yeşertmek için İlahi Kelimetullahı yerleştirebilmektir" dedi.


Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, İstanbul Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde Osmanlı Ocakları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ‘2023 Milli Beka Vizyonu Programı’ etkinliğinin organizasyonunu yaptığı için Osmanlı Ocakları Federasyonuna teşekkür ederek konuşmasına başladı. Türkiye’nin daime sorunlarla karşı karşıya kalacağını, nedeninin ise davanın çok büyük olduğunu bildiren Doç. Dr. Çiftçi şöyle konuştu:


"Bizde bilgimiz ve duygularımızla bir şeyler anlatacağız. Çıktık Ötüken’den günün birinde, yıkandık Mekke’nin Tevhid nurunda. Hem dünde, bugünde, hem de yarında. İslâmlık Miraçtır. Ülkü sancaktır. Bu mübarek yoldan dönen alçaktır. Ömer’in adaleti Ebubekir’in adaleti Mevlana’nın hoşgörüsü ile selamlıyorum sizleri. Bizim çok fazla değerimiz var. Bu selamlardan sonra 2023 milli beka diyelim. Türkiye her zaman sorunlarla karşı karşıya kalacak çünkü dava çok büyük. Herkes bu hazineyi istiyor. İstemek de haklı, ama biz bu ülkeyi sevgiyle cesaretle kazandık bizden daha cesaretli olan varsa buyursun gelsin. Bizi kimse yolumuzdan edemez. Bu ülke her şeyin merkezinde olan ülkedir. Bizim har vurup harman savuracak vaktimiz yok, bugünü yaşayan insanlar var. İnançlarımız, değerlerimiz var.


’2023 Milli Beka Vizyonu Programı’ etkinliğinde yaklaşık iki saatlik sunum yapan Doç. Dr. Çiftçi’den sonra kürsüye gelen Osmanlı Ocakları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek "Milli beka ülkemizi bilimde, kültürde, sanatta, eğitimde, her anlamda ilgilendiriyor. İçte ve dışta tüm tehditlere boyun eğmememiz gerekir.31 Mart seçimlerinde ülkemizi ölümüne savunmamız gerekir. Ülkemiz ve milletimiz için milli bekanın desteklenmesi gerekir. Bu milli bekayı temsil eden Cumhurİttifakı’dır. Lideri de Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı ile birlikte milli beka ülkenin yarınlarını geleceğini namusunu oluşturuyor” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından katılımcıları çiçek hediye edilip toplu resim çekildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:10
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