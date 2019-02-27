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Osmanlı Ocakları Federasyonu, ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenledi

Osmanlı Ocakları Federasyonu tarafından Muğla’nın Ortaca ilçesinde 24 takımın katıldığı ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:08
Osmanlı Ocakları Federasyonu, ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenledi

Osmanlı Ocakları Federasyonu tarafından Muğla’nın Ortaca ilçesinde 24 takımın katıldığı ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenlendi.


Osmanlı Ocakları Federasyonu, Muğla’nın Ortaca ilçesinde 24 takımın katıldığı ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenledi. Turnuvanın son karşılaşmasına Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkan Kadir Canpolat, Muğla İl Başkanlığı ile genel merkez heyeti, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Kaan Çakır ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


Final karşılaşması Rüzgar Spor ve Acarlar A.Ş arasında gerçekleşti. Karşılaşma 4-0 Acarlar A.Ş’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Şampiyon Acarlar A.Ş’ye kupasını veren Kadir Canpolat açıklamasında, “Bugün burada ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ adı altında yapılan uyuşturucuyla mücadeleye destek için bir aradayız. Tüm katılımcı arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. 2. olan Rüzgar Spor takımını da tebrik ediyorum. Önemli olan ve büyük bir sorun haline gelen uyuşturucu illeti için sahada ter dökmekti. Siz de bunu başardınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Müsabakayı tertipleyen Rüzgar Halı Saha yönetimini ve Osmanlı Ocakları Federasyonu ilçe başkanlığına atanan Aytekin Çağlar’ı ayrıca tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Programın sonunda top sektiren Genel Başkan Canpolat’a plaket ve forma hediye edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:08
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