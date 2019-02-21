0553 313 94 23

Osmanlı mirası üniversite öğrencileri çizimiyle kartpostala dönüşüyor

21 Şubat 2019 Perşembe 14:14
Osmanlı mirası üniversite öğrencileri çizimiyle kartpostala dönüşüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de güzel sanatlar fakültesi öğrencileri Osmanlı bakiyesi eserleri kartpostala dönüşmeleri için kağıda döktü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, "Edirne İllüstrasyonları Çalıştayı ve Kartpostal Sergisi" projesi kapsamında Edirne'de buluştu.

Proje kapsamında 30 öğrenci 4 gün boyunca, Edirne'nin mimari alanda öne çıkmış eserlerini yerinde çalışma imkanı buldu.

Öğrenciler Edirne'de, başta Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, 2. Bayezid Külliyesi ve Edirne Tarihi Tren Garı binası olmak üzere, mimari açıdan örnek eserleri çalışmalarında konu edindi.

Proje koordinatörlerinden TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Zehra Atabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin sanat alanında çalışma yapan öğrenciler için açık hava amfisi niteliğinde olduğunu söyledi.

Proje kapsamında hazırlanan eserlerin sergileneceğini belirten Atabey, "Projeyi,TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öncülüğünde gerçekleştirdik. Edirne tarihi eserleriyle ön plana çıkan bir şehir. Bu çalışmanın hem güzel sanatlar fakültesi hem de mimarlık fakültesi öğrencileri için çok katkısı olacağını düşünüyorum. Edirne adına çok değerli bir çalışma." dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Ece Askan da 4 gün boyunca verimli bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Edirne'nin tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Askan, "Edirne'de bulunan tarihi eserleri ve kültürel mirasları dış ve iç mekanlarda çalıştık. Bütün çalışmalar bize önemli şeyler kattı. Bir yeri görerek ve tarihini öğrenerek çizmek, yapılan işin kalitesini arttırıyor. Bizim açımızdan çok verimli bir çalışma oldu. Resmettiğimiz eserlerin hikayeleri de çizimlerin arkasında yer alacak." diye konuştu.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Olga Dascinscaia ise yapılan ortak projeyle farklı eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Edirne çok güzel bir şehir. Bu projede de çalıştığımız tarihi eserleri yerinde görme ve çizme fırsatı yakaladık. Mimar Sinan Üniversitesi'nden gelen öğrenci arkadaşlarla da yapılan çalışmalar bize farklı ufuklar açtı." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:14
  1. EDİRNE
  2. Güzel Sanatlar Fakültesi
  3. Öğrenciler
  4. sergi
  5. tarihi eserler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son yolculuğuna uğurlandı
    1. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    2. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    4. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    5. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    6. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    7. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    8. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    9. Dakka’daki yangın söndü ama..
    10. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    11. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    12. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    13. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    14. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    15. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    16. Samsunspor seri peşinde
    17. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    18. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    19. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    20. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...