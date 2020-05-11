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Osmanlı medreseleri! Sultanahmet Medresesi

Sultan I. Ahmed’in 1610 - 1617 yıllarında yaptırmış olduğu Sultanahmet Medresesi, İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda bulunmaktadır.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:57:00 -
Osmanlı medreseleri! Sultanahmet Medresesi

Sultanahmet Medresesi, Sultanahmet Meydanı’nda, Sultan I. Ahmed’in 1610 - 1617 yıllarında yaptırmış olduğu yapı topluluğu cami, hünkâr kasrı, türbe, darü’l-hadis medresesi, darü’l-kurra sıbyan mektebi, çeşme, sebiller, darüş’ şifa, imaret, hamam ve arastadan meydana gelmiştir. Bu yapı topluluğunun bir bölümünü oluşturan Darü’l-Hadis Medresesi 1924 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, 1935 yılında onarılmış ve avlusu camlı bir çatı ile örtülmüştür. Günümüzde Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü’nün deposu olarak kullanılmaktadır.

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