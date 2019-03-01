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Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler göreve başladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 14 bekçi, hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.

01 Mart 2019 Cuma 16:36
Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler göreve başladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 14 bekçi, hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.


UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Osmanlı kenti Safranbolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan bekçiler için Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi. Programda bekçilerin çalışma sistemleri ve güzergâhları ile ilgili bilgiler veren İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, “Bekçiler için güzergâhlar belirledik. Bu güzergahlar Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı, Kaya Erdem Caddesi ve Devlet Hastanesi ve Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu bölüm, Flamingo, Adnan Menderes Bulvarı, Kanyon Köprü, Sanayi, Barış Mahallesi ile Esentepe Mahallesi. Yine Tarihi Çarşı bölgesinde de 2 bekçi görevlendirilecek. Çalışma saatleri ise akşam 10.00 ile sabah 06.00 arasında olacak" dedi.


Türkiye’de bekçilik sisteminin yeniden faaliyete geçtiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ise, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bekçilik sistemine çok önem verdiğini belirterek, “Bizler geceleri bekçilerimizin sesini duymayı özledik. Sizler tüm mahallelerimizde gücümüze güç katacaksınız. Sizlerden olan beklentilerimizi en iyi şekilde karşılayacağınıza inanıyorum” diye konuştu.



“Bizim güvencemiz olacaksınız”


Bekçilerin sınav sürecinde kendisinin de görev yaptığını ifade eden Ürkmezer, “Şimdi görüyorum ki çok iyi ve yetenekli arkadaşlarımızı seçmişiz. İnşallah Safranbolu’daki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vereceğinize inanıyorum. Çok önemli ve çok şerefli bir mesleğe başladınız. Bildiğiniz üzere bu sınavlara pek çok insan girdi ancak sizler onların arasından başarı göstererek seçildiniz. İnşallah tüm meslek hayatınızda bizler gece uyurken sizler bizim güvencemiz olacaksınız. Sizlere tavsiyem, daha iyi hizmet vermek için de kendinizi hem akademik anlamda hem de mesleki anlamda geliştirin” dedi.


Törenin ardından göreve yeni başlayan bekçiler görev yerlerini aldılar.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:36
  1. doğa

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