0553 313 94 23

Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi ziyaret etti

Osmanlı hanedanı üyeleri, Darülaceze'yi ziyaret etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:26
Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi ziyaret etti

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı nedeniyle "Abdülhamid Dönemi Uluslararası Kongresi"nde bir araya gelen hanedan üyeleri, kuruma ziyarette bulundu. 

Kurum sakinleriyle sohbet eden hanedan üyeleri, daha sonra kültür merkezinde gerçekleştirilen sinevizyon gösteriminde Darülaceze'yi ve kurumun projelerini izledi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 4 kıtada 20 ülkede yaşayan hanedan mensuplarını, dedelerinin kurmuş olduğu Darülaceze'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. 

Osmanlı ailesi adına söz alan Şehzade Orhan Osmanoğlu ise çok yakında Osmanlı Hanedan Vakfı'nı kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: 

"Kuracağımız bu vakıf Darülaceze'de olduğu gibi hizmete yönelik bir vakıf olacak. Dedemizin yolunda yetime, yoksula, dul ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bir vakıf olacak. Bu vakıf, hanedan üyelerine hizmet etmeyecek. Şimdiden bunun müjdesini de buradan vermiş olayım."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:26
  1. Darülaceze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığspor, Adana'da altın buldu
    1. Elazığspor, Adana'da altın buldu
    2. Merkel tüm dünyaya duyurdu!..
    3. Baldır kasılması nedenleri nelerdir?
    4. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    5. Erzurumsporlu Özer Hurmacı:..
    6. Çocuk sağlığı için gerekli vitamin ve..
    7. Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı
    8. Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe..
    9. Pakistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    10. Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile..
    11. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    12. Filipinler'de muhalif senatörün..
    13. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı..
    14. Fransa ve Tunus Dışişleri..
    15. Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi..
    16. Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün..
    17. Trump: Yatırımları kaybetmek istemiyorum
    18. O polisten 80 milyona ders gibi..
    19. Alexis Sanchez'e yol göründü
    20. Antalya’da 5. kattan düşen kişi olay..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?