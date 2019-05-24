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Osmanlı geleneği iftar topu, Kudüs'te yaşatılmaya devam ediyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde yaşayan Filistinliler, oruçlarını açmak ve oruca niyet etmek için ezanla birlikte iftar topunu da bekliyor. Mukaddes şehrin sakinleri, Osmanlıdan yadigar bu geleneği, ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:39
Osmanlı geleneği iftar topu, Kudüs'te yaşatılmaya devam ediyor

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'ndeki mezarlıkta bulunan ramazan topunu 120 yıldır Filistinli Sanduka ailesi ateşliyor.

Aileden bu görevi en son devralan Recai Sanduka, ramazan topu ateşleme görevini önce dedesi El-Hac Emin, daha sonra da babası El-Hac Yahya'nın yürüttüğünü söyledi.

Güneş batmadan ve doğmadan önce iki kez mezarlığa giden Sanduka, bu işi hiçbir karşılık almadan tamamen gönüllü yaptığını dile getirdi.

Dedesinin Osmanlı topu kullandığını ancak 60'lı yıllarda Ürdün hükümetinin bugün kullanılan topu getirdiğini ifade eden Sanduka, Osmanlı topunun ise Mescid-i Aksa'daki müzeye konulduğunu belirtti.

"Babamdan kalan bu geleneği korumada ısrarcı oldum"

İftar ve sahur topu geleneğinin, 80'li yıllara kadar Nablus, El Halil, Beytullahim ve Kudüs gibi Filistin'in birçok şehrinde yaşatıldığını kaydeden Sanduka, "Ancak Birinci İntifada yıllarında işgal güçleri top için kullandığımız barut üretimine engel oldu. Kendi adıma özellikle de Kudüs'ün içinden geçtiği şartlar altında babamdan kalan bu geleneği korumak konusunda ısrarcı oldum. En son top namlusunun içine ses bombası koyarak ateşleme konusunda anlaşmaya vardık. 20 yıldır da böyle yapıyoruz." diye konuştu.

"İftar ve sahur toplarının sesini susturmak için her yıl yeni talimat"

Sanduka, ses bombalarını da sıkı güvenlik önlemleri altında İsrail'den aldıklarını, başka bir amaç için kullanılmadığından emin olmak amacıyla top ateşlenene kadar mezarlığın dışında bir aracın beklediğini anlattı.

İsrail'in çoğu zaman işine karıştığını ve hoşnutsuz tavrıyla rahatsız ettiğini belirten Sanduka sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela, (İsrail) ses bombası kullanımı konusunda özel bir kursa katılmam için ısrarcı oluyor. Bu alanda ruhsat sahibi olmam ve top atışı için özel izin almam gerektiğini söylüyor. Her yıl güvenlik gerekçesiyle yeni bir talimat. Filistin'in diğer şehirlerinde olduğu gibi tüm bunların, iftar ve sahur toplarının sesini susturmak için yapıldığını düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:39
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