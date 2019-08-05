Osmanlı-Fas ittifakının zaferiyle sonuçlanan Vadisseyl Savaşı Fas'ta anıldı

RABAT (AA) - Kuzey Afrika ve Fas tarihinin dönüm noktalarından olan ve Osmanlı - Fas ittifakının zaferiyle sonuçlanan Vadisseyl Savaşı'nın 441. yıl dönümü, Fas'ın kuzeyindeki Kasru'l Kebir şehrinde düzenlenen bir programla anıldı.

Vadisseyl Savaşı'nın yapıldığı yer olan Kasru'l Kebir şehrinde gerçekleştirilen programa Faslı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile Türkiye Rabat Büyükelçiliğinden temsilciler katıldı.

AA muhabirine konuşan Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Birliği Yüksek Komiseri Mustafa el-Kesiri, "Bugün burada Fas tarihindeki en kıymetli olaylardan birini anıyoruz. Bu olayda mücahitler İslam'ı ve ümmeti en güzel şekilde savunmuşlardır." dedi.

Vadisseyl Savaşı'nda, Osmanlı ordusunun İslam dünyasının batı kanadı olan Fas'a tarihi bir destek verdiğini belirten Kesiri, "Türkiye'nin desteğiyle, iki ülkenin ortak mirasını ortaya koyan özellikle Vadisseyl Savaşı'nı anlatacak bir müze açılması planlanıyor." diye konuştu.

- Vadisseyl Savaşı, Türkiye - Fas ilişkilerinin ortak hafızası

Öte yandan Yunus Emre Enstitüsü Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat, törende yaptığı konuşmada, Vadisseyl Savaşı'nın Türkiye - Fas ilişkilerinin ortak hafızasında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Fırat, "Bu savaşta Osmanlı - Fas ittifakının bir sonucu olarak kazanılan zafer, Fas ve İslam tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır." dedi.

Osmanlı kanıyla Fas kanının birbirine karıştığını ifade eden Fırat, "Ecdadımızın bu savaşta yer alması bizim için büyük bir şeref." şeklinde konuştu.

Katılımcılar, programın ardından hep birlikte Vadisseyl Savaşı'nda yaşamını yitiren Saadi Sultanı Abdulmelik es-Saadi'nin mezarını ziyaret etti.

- Vadisseyl Savaşı

Türk tarihinde Vadisseyl Savaşı olarak tanınan Vadiu'l-Mehazin Muharebesi, Üç Kral Savaşı ve Kasru'l-Kebir Savaşı olarak da biliniyor. 4 Ağustos 1578'de Fas'ın orta kesimlerinde yer alan Kasru'l Kebir bölgesinde bulunan Mehazin Vadisi'nde yapılan savaşta Saadi Sultanlığı ve Portekiz Krallığı karşı karşıya geldi.

Bu savaşa, 16. yüzyılda Fas'ta hüküm süren Saadi Sultanı Abdülmelik ve ona karşı ayaklanan amcası Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevelli arasında çıkan taht kavgası neden oldu. Portekiz Krallığı'nın desteklediği Ebu Abdullah'a karşı Sultan Abdülmelik, Osmanlı Padişahı III.Murat'tan yardım istedi. Saadi Sultanı'nın yardım isteğine olumlu yanıt veren III.Murat, 10 bin yeniçeri ve 34 sahra topu ile Sultan Abdülmelik'e destek verdi.