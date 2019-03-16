Osmanlı eserleri Japonya'da sergilenecek

ANKARA (AA) - Japonya'da "Türkiye Yılı" kapsamında, Topkapı, Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan eserler Tokyo ve Kyoto'da beğeniye sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı döneminin günümüze ulaşan yüzlerce yıllık nadide hazineleri, "2019 Japonya'da Türkiye Yılı" kutlama etkinlikleri kapsamında Japonya'ya taşınacak.

"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğunda Lale Geleneği Sergisi", Japonya'nın en büyük sergi alanı olan Tokyo Ulusal Merkezi'nde 20 Mart'ta açılacak.

Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yapacağı 185 Osmanlı eserinden oluşan sergi, 20 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

"Osmanlı Sarayında Lale", "Topkapı Sarayı ve Sultan" ile "Türk-Japon İlişkileri" başlıklı 3 bölümden oluşacak sergide, Topkapı Sarayı'ndan 162, Dolmabahçe Sarayı'ndan 9, Yıldız Sarayı'ndan ise 14 eser teşhir edilecek.

Japonya’ya taşınacak Osmanlı hazineleri arasında 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara tarihlenen taht, tuğra, sorguç, tören matarası, ok, yay, hançer, kılıç, zırh, kaftan, gülebdan, laledan, seccade, çini, vazolar ve marangoz aletleri gibi eserler yer alacak.

Daha sonra Japonya'nın Kyoto kentine taşınacak eserler, 14 Haziran ila 28 Temmuz'da Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek.