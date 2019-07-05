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Osmanlı döneminden kalma tarihi konak restore edildi

Dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarında yer alan tarihi Beyler Konağı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
Osmanlı döneminden kalma tarihi konak restore edildi

Dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarında yer alan tarihi Beyler Konağı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmayla birlikte, Osmanlı konut mimarlığının şehir merkezindeki en önemli sivil mimarlık eserlerinden biri olarak da değerlendirilen konak kent belleğine kazandırıldı.


Nevşehir’in Camicedit Mahallesinde yer alan Beyler Konağı’nda bir süreden beri Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.


Osmanlı dönemindeki Barok sanatının biçim ve süslemesinin en güzel bir şekilde yansıtıldığı ender tarihi yapılardan biri olan ve giriş cephesi sonradan kırmızı renge boyanmasından dolayı halk arasında ‘Kırmızı Konak’ olarak da isimlendirilen iki katlı Beyler Konağı’nın dış cephesi yapıya özgü yöresel taş ile aslına uygun olarak yeniden yapıldı.


İç tavanında yer alan ve ahşap bitki süslemelerinin yanı sıra duvar süslemeleri ile de Kapadokya bölgesinde en dikkat çekici tarihi yapılardan biri olarak değerlendirilen konağın tavanlarında temizlik ve renklerinde canlandırma yapıldı. Oda zeminlerindeki sonradan dökülen beton zeminlerin kırılarak temizlendiği konakta daha sonra odalara tarihi ve mimari dokusuna uygun bir şekilde ahşap döşeme yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
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