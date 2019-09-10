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Osmanlı dönemindeki Bağdat, sempozyumda ele alınacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde 26-27 Aralık'ta düzenlenecek "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"na 16 Eylül'e kadar bildiri özeti gönderilebilecek

10 Eylül 2019 Salı 09:44
Osmanlı dönemindeki Bağdat, sempozyumda ele alınacak

İSTANBUL (AA) - İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Bağdat, Osmanlı dönemindeki kimliğiyle "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"nda ele alınacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, parlak tarihi devirlere ev sahipliği yapan olan Bağdat'ın en önemli dönemlerinden birisi de Osmanlı İmparatorluğu zamanı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1535'te Bağdat'a girmesiyle başlayan ve 1917'de İngilizlerin işgali ile sonuçlanan süreç, Osmanlı Bağdat'ı olarak adlandırılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile tarih bölümü ve İmam-ı Azam Ebu Hanife İlim ve Araştırma Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu", Osmanlı Bağdat'ının son dönemine odaklanıyor.

Üniversitenin Üsküdar yerleşkesinde, 26-27 Aralık'ta gerçekleştirilecek sempozyum için bildiri çağrısı bagdat.fsm.edu.tr adresinde yayınlandı. Sempozyuma bildiri özeti son gönderim tarihi 16 Eylül.

Sempozyumda hem en az ele alınan hem de modern Irak'ı hazırlayan dönem olması nedeniyle 1831-1917 yılları arası üzerine hazırlanacak bildiriler tartışmaya sunulacak. Bu dönem, idari, askeri, sosyo-ekonomik hayat, ilmi ve kültürel gelişmeler, sosyal problemler, eğitim ve kurumlar, dini müesseseler, matbuat gibi konular üzerinden değerlendirilecek. Sunulan bildiriler sempozyumun ardından kitap haline getirilecek.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:44
  1. Bağdat
  2. Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi
  3. Osmanlı
  4. sempozyum

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