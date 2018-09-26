Osmanlı Arşivleri’nde neler oluyor? Uzman arşivcilerin tepkisi dinmiyor!

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24 Haziran seçimleri sonrası adı T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak değiştirilen ve kadrosundaki çok sayıda uzman, farklı kamu kurumlarına atanan Osmanlı Arşivlerinde çalkantılar dinmek bilmiyor. Yıllarını Osmanlı arşivlerine vermiş emektar arşiv uzmanlarının farklı devlet kurumlarına atanması sonrası Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, yaptığı açıklamada kurum içindeki yapılanmanın çalışanlar açısından hakkaniyetle sonuçlanacağını belirterek, çalışanların yeniden kurumlarına döneceğini ifade etmişti.

Yeni Akit’e kurum içinden bilgi veren bir kaynak, kurumda gerekli düzenlemelerin halen hayata geçirilmediğini ifade ederek, 300 civarında çalışanı ilgilendiren farklı kurumlara atanma sorununun halen çözülmediğini belirtti.

“YETİŞMİŞ PERSONELİN GİDİŞİ TÜRKİYE’NİN SORUNU!”

“Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ilga edilmiş olmakla birlikte, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı adıyla yeniden kurulduğuna göre bu durumda kurum personeli istihdam fazlası olarak değerlendirilemezdi. Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivinde tasnif edilmeyi bekleyen daha milyonlarca evrak dururken, yetişmiş personelin başka kurumlara atanması Devlet Arşivleri ve devletimiz ve hatta dünya tarihçiliği açısından büyük bir kayıp oluşturmaktadır” diyen kaynak, “Yaklaşık üç yıl önce yine aynı yöneticiler tarafından bin bir emekle geliştirilen restorasyon bölümü kadrolarında istihdam edilerek yetiştirilen personel de bu atamalardan nasibini almıştır. Kültür ve medeniyetimizin temel taşlarından olan Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda yapılan bu tasfiye çalışmasının eksik bilgilendirme ve yanlış değerlendirmeler sonucu olduğu varsayımından hareketle bu yanlıştan dönülerek görevlerine iade edildikleri şeklindeki resmi açıklamalar da tam olarak gerçeği aksettirmemekte, halen dönüş denilen hadise DPB’nin ‘havuz sistemi’nde tutulmaları şeklinde olduğu görülmektedir” diye konuştu.

“UZMAN PERSONELİ KİMLER SINAVA TABİ TUTACAK?”

Uzman personelin on yıllar içinde uzmanlaştığını belirten kaynak, çalışanların sınava tabi tutulması konusunun uzman kadroda büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade ederek, “İlgili personel sahasında yetişmiş ve ihtisas sahibidir. Yıllardır sözleşmeli personel olarak çalışmış son yıllarda araştırmacı kadrosuna dahil edilmiştir. Yeni yapılanma sürecinde ise ilgili personelin sadece yüzde otuzunu kapsayacak kadar uzmanlık kadrosunun açılması ve kadro için yazılı ve sözlü sınav yapma hazırlığı ömrünü bu işe vermiş sahasında tek yetkin kurum çalışanlarına bu muamele neyin nesidir? Kim nasıl sınava tabi tutabilir bu insanları? Bu bir zul değil midir? İtibarını ve saygınlığını kaybetmiş idari personel mi veya bu idarecilerin belirleyeceği Komisyon üyeleri mi bu sınavı yapacaklar? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

UĞUR ÜNAL’A FLAŞ SORULAR!

Osmanlı arşivleri içindeki kaynak, sorunların acilen çözülmesi gerektiğini ifade ederek; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’a aşağıdaki soruları yöneltti:

1. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü iken yeni yapılanma sürecinde Devlet Arşivleri Başkanı olarak atanan Uğur Ünal, Osmanlı Arşivi’nde en yetkin konuma Genel Müdür Yardımcısı olarak iki yıllık açık öğretim fakültesi mezunu, bir belediyeden zabıta D. K.'ı atamış mıdır?

2. Altıbuçuk yıldır Devlet Arşivleri Genel Müdürlük görevinde bulunan Uğur Ünal, Yrd. Doç. unvanı ile atandığı bu süreçte doçentlik ve profesörlük unvanlarını da almıştır. Arşiv personelinin çalışmaları sonucu oluşturulan kurum yayınlarını kendi adına elde ettiği akademik kariyerinde kullanmış, jüriyi yanıltmış mıdır?

3. Yeni yapılanma sürecinde devletin hatta devletlerin hafızası hükmünde olan Osmanlı Arşivi’nde kataloglarda yer alan dosya, gömlek, belge ve varak no ile sayılarına göre kurulacak bir komisyon tarafından tam bir sayım yapılarak devir tesliminin gerçekleştirilmesi gerekmez mi?

4. 57 bin metrekare kapalı alanı ve 524 çalışanın söz konusu olan bir kurumda tabii olarak hizmet alımı ve ihaleler gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılanmada mali bir denetim yapılarak tüm hesaplar sorunsuz olarak aktarılmış mıdır?

5. Yeni yapılanmada kamuoyuna yansıyan tek bir şey söz konusudur. Yetişmiş personelin tasfiye edilmeye çalışılması. Hiçbir ölçüye, akla, mantığa, bilime ve devlet anlayışına dayanmadan gerçekleştirilmeye çalışılan bu hadise sonucunda kurum yangın yerine dönmüş, tüm idareciler saygınlığını ve güvenini yitirmiş, personel arasında ikilik çıkmış ve çalışma düzeni bozulmuştur. Çok enteresan bir şekilde hiçbir idareci hakkında soruşturma açılmamış, meselenin tespit ve çözümüne yönelik müfettişler görevlendirilmemiştir. Dikkat çeken çok önemli bir ayrıntıdır bu. Oysa bir yıl önce iki bayan arasında çıkan; birinin diğerine telefon fırlatması diğerinin onun saçını çekmesi olayında karşılıklı olarak suç duyurusunda bulunmaları üzerine haklarında soruşturma açılmış ve on gün boyunca müfettişler sorgulama yapmışlardır.