Osmaniye’ye şehit ateşi düştü Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede şehit oldu.

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede şehit oldu.

Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri çatışmaya girdi. Çatışmada ağır yaralanan Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Anne ve babasını daha önce kaybeden şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında kılınacak namazın ardından şehitliğe defnedilecek.

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