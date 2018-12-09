Osmaniye'den çok acı haber! Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dereli köyünde oturan Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti.

Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuğu hastaneye sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E'nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.