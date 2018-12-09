Osmaniye'den çok acı haber! Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu
Osmaniye'de cinnet getiren kişi silahla eşi ve çocuklarına kurşun yağdırdı. Eşi ile bir çocuğunu öldüren cani baba, iki çocuğunu da yaraladı.09 Aralık 2018 Pazar 21:36
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dereli köyünde oturan Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti.
Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuğu hastaneye sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E'nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.
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