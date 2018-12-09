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Osmaniye'den çok acı haber! Cani baba vahşeti yaşattı!

Osmaniye'de cinnet getiren kişi silahla eşi ve çocuklarına kurşun yağdırdı. Eşi ile bir çocuğunu öldüren cani baba, iki çocuğunu da yaraladı.

09 Aralık 2018 Pazar 21:36
Osmaniye'den çok acı haber! Cani baba vahşeti yaşattı!

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dereli köyünde oturan Kemal Ergi (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti.

Köyde çiftçilik yapan Kemal Ergi iddiaya göre, son 1 yıldır eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden sık sık kavga etmeye başladı.

Son olarak eşi Hürü Ergi kocasından şikayetçi olarak evden uzaklaştırma cezası aldırdı. Bir haftalık evden uzaklaştırma cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rast gele ateş açarak Eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı.

Silah sesi üzerine eve koşan komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cani baba dağlık alana kaçtı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi’nin öldüğünü belirledi. Olayda yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Meryem ve Emre Ergi’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Didem Ergi’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan eşini ve çocuklarını av tüfeği ile vuran baba Kemal Ergi ise olaydan sonra köydeki dağlık alana kaçtı.

Jandarma ekipleri eşini ve bir çocuğunu öldüren 3 çocuğunu da yaralayan Kemal Ergi’yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:36
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