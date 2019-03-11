Osmaniye’den çalınan otomobil Gölbaşı ilçesinde bulundu Osmaniye’de çalınan otomobil Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Osmaniye’de çalınan otomobil Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Osmaniye’de önceki gün çalınan ve sahibi tarafından polise bildirilen 80 GM 565 plakalı çalıntı otomobil Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulundu. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine girişte plaka tanıma sistemine (PTS) düştü.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çalıntı otomobil Yeni Mahalle Yeni Cami önünde terk edilmiş olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.